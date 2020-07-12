أخبار مصر | مدبولي: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدبولي: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج شديد التميز، وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة فى العالم لتطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى مناطق غير آمنة.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس السيسى، أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية 240 ألف أسرة تقطن المناطق غير الآمنة، وكيف نخرج هذه الأسر التى يتجاوز أفرادها أكثر مليون فرد من مستنقع الفقر والتطرف وأن يكونوا أفراد منتجين.
وتابع رئيس الوزراء: هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.