أخبار مصر | مدبولي: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدبولي: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج شديد التميز، وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة فى العالم لتطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى مناطق غير آمنة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس السيسى، أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية 240 ألف أسرة تقطن المناطق غير الآمنة، وكيف نخرج هذه الأسر التى يتجاوز أفرادها أكثر مليون فرد من مستنقع الفقر والتطرف وأن يكونوا أفراد منتجين.

وتابع رئيس الوزراء: هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية