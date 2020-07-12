أخبار مصر | اتفاق مصري ألباني لتنشيط العمل السياحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتفاق مصري ألباني لتنشيط العمل السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع وزير السياحة في دولة ألبانيا لبحث سبل التعاون في مجال العمل السياحي.

وجاء الاتصال في إطار اتصالات الوزير مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الاتصال بحث الوزيران تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية المطبقة في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألباني.

وتم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال السياحي وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية.

إضافة إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بين المستثمرين السياحيين المصريين والألبان وكبرى منظمي الرحلات السياحية والشركات الكبرى العاملة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في القطاع السياحي في البلدين عبر الفيديو كونفرانس.

وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المجال السياحي بين البلدين بالاضافة إلى تشجيع الحركة السياحية بينهما.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين.

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أشاد عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن أحد المراكب السياحية بالضوابط والاشتراطات المقررة من وزارة السياحة والآثار.

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جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لافقد الإجراءات الوقائية بأحد المراكب السياحية بشرم الشيخ على هامش زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء.

وحرص السائحون على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه، وقام العناني بالاطمئنان منهم على مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

ولفت السائحون إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية حيث قضوا وقتا رائعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم الي بلادهم، وسيدعون أصدقائهم وزملائهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.

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استقبلت اليوم الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحًا.

وذلك في إطار استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري.

الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا و على متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقد قامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.

