شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: «مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وأضاف السيسي أنه لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، مضيفا: «مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها هنعمل كدا».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير المالية: «دعونا نقف عند موضوع إحلال المركبات المتقادمة، هذه المبادرات لا تمس فقط الطبقات محدودة الدخل، موضحا أن من لديه سيارة عمرها 25 سنة بتكلفه مصاريف كثيرة سواء في إصلاحها أو في الوقود الموجود فيها، نحن نقول له سوف نساعدك، بإن تأخذ قرض بأقل تكلفة ما أمكن، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تسخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة لكي ننجح في هذه المبادرات والكلام والأرقام التي أشرنا إليها خلال سنوات قليلة نستطيع الوصول إليه، هذا ما أطلبه من الحكومة وبطلبه من البنوك».

ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية «المليون سيارة تتحول من بنزين إلى غاز نظري بـ 8 مليارات جنيه، إذا أردتم الناس توافق لابد أن تبذلوا أكثر من ذلك إذا كانت هي بتغطي ثمنها في سنة، أديله فائدة ليه؟، ما فائدة صفرية لو أمكن لبرامج محددة».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا اليوم أتصور مع وزارة الداخلية وهي بترخص السيارات لما نيجي نقول أننا مش حنرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا نعمل كدة لأننا بنظم شؤون حياة شعبنا وبنخلي بالها من شعبها ومن إنفاقه.. فأنا أقول اعتبارا من كذا سيارات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز من حقنا أننا ننظم لشعبنا ونوفرله ونحافظ على البيئة وكمان المواد الموجودة عندنا ومتوفرة تستخدم».

وأضاف السيسي موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط: «نحن لا نقدر نحول مليون عربية في سنة أو اثنين أوثلاثة، صعب ولكننا ممكن نستفاد من الـ8 مليارات جنيه التي سوف حول بيها السيارات كدعم».

وتابع: «الصندوق اللي الدكتور معيط اتكلم عليه بخصوص الإسكان لم يذكر فيه الإسكان اللي اتعمل للمناطق الخطرة لأني في 250 ألف مسكن اتعمل للمناطق الخطرة ده ليس له دعوة بحياة كريمة اللي احنا مستهدفينه وشغالين فيه، وحتى من قبل ما نطلق مبادرة حياة كريمة كنا بنعمل مبادرة مع أهالي القرى لتطوير منازل وبيوت الأهالي وتطوير طرق وشبكة كهرباء وصرف صحي».

وأكمل: «اتكلمنا مع دكتور مصطفى مدبولي وهو وزير الإسكان أننا نزود شريحة المستفدين بدل ماحنا بندي الشقق لدخل محدد ما نزود شوية بدل مايبقى المواطن دخله 2000 جنيه هو بس ياخد شقة إسكان اجتماعي نزود للناس لغاية دخل 8000 جنيه ونقلل الدعم والامتيارازات لأن الشقة اللي بنديها بـ200 ألف أو 250 ألف بتكلفني ضعفها تماما فانا قولت أقلل الدعم بس الشقة اللي حتستلمها معمولة بشكل يليق بيك وبأولادك وبأسرتك» .

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع إن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن اتجاه الدولة للغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعى، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات كما أن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع.

وأضافت أن هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام وسنكون حريصين على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يكون يعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليا ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز ونستلم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص.

وأوضحت أن هناك كثير من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية بحيث أننا نحاول نوفر مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج.

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وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هناك الكثير من الوزارات والجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة يأتي على رأسها وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والبيئة والنقل والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعات السيارات واستخدام الغاز الذي أصبح متوفر لدينا وتكلفته إيجابية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزارء والمسئولين.