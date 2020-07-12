شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية بمدارس قرية بتمدة التابعة لمركز ومدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمركز بنها بقرية بتمدة، تفقد خلالها مدرسة الشهيد النقيب عبدالرحمن شكري الإعدادية بنات والمدرسة الثانوية المشتركة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة وكذا الوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وكان في استقبال المحافظ طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، والمهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء، وقد تفقد المحافظ بوابات التعقيم والممرات المخصصة للطلبة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا واطمأن من رئيس اللجنة على توافر مواد التعقيم واستقرار عملية أداء الامتحانات، وكذا التواجد الأمني بمحيط المدرسة وعدم تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان، مشيراً إلى ستمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أي سلبيات والتعامل الفوري معها.

كان محافظ القليوبية أوصى بعمل حواجز أمنية وشوادر أمام اللجان لسهولة التحكم في دخول الطلبة لمقار لجانهم الامتحانية.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة