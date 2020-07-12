شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لغرق 12 في «شاطئ الموت».. حصاد الأرواح مستمر والغلق حبر على ورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عليه الكثير اسم «شاطئ الموت»، وذلك لقدرته على ابتلاع الكثير من أرواح المصريين كل عام، هو شاطئ النخيل بالإسكندرية.. فمع قرار الحكومة المصرية بغلق الشواطئ العامة ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أن مع بداية عودة الحياة لطبيعتها استطاع شاطئ الموت حصد أرواح 12 مصريًا، ولكن ما قصة الشاطئ وقصة الغرق التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي؟.

شاطئ النخيل، هو أحد شواطئ الإسكندرية، يبدأ من الكيلو 20 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي بطول نحو 1600 متر ويتبع حي 6 أكتوبر.

مع بداية فصل الصيف، يتوجه له الكثير من المصيفين، ولكن في المقابل يحصد الكثير من الأرواح، ووفقًا لراويات الكثير من زوّاره أن السبب يعود إلى وجود فتحات جارفة للمياه بقوة دفع شديدة أسفل الصلبان، مما يجعلها تسحب كل من يقترب وبالتالي تحصد أرواح الكثير.

محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، يقول إنه أول من أطلق على شاطئ النخيل أنه شاطئ الموت منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنه تقدم بـ4 طلبات إحاطة على مدى أربع سنوات بسبب أعداد الغرقى في هذا الشاطئ، الشاطئ حصد أرواح أكثر من 60 شخصًا خلال آخر 7 سنوات، وتابع: «أنا أحمل المسؤولية للجمعية التي تدير الشاطئ.. وأحملها تهمة الإهمال الجسيم».

وتابع في تصريحاته التليفزيونية، ببرنامج «التاسعة»، مع وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري، أن الحواجز الأسمنتية التي تم وضعها لصد الأمواج وضعت بشكل خاطئ، ما تسبب في إنشاء آبار ودوامات تلتهم المواطنين، مما زاد الأمر خطورة، وتابع: «صدر قرار بغلق الشاطئ ولكن ظل حبرًا على ورق ولم ينفذ».

ولكن ما قصة غرق 12 مواطنًا نهاية الأسبوع الماضي؟

الجمعة، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الجمعة، مصرع 12 شخصًا غرقًا في شاطئ النخيل، بحي العجمي غربي الإسكندرية، ووفقًا لبيان الإدارة، تم انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، جهودها لانتشال جثث الآخرين.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء، وعليه أكثر من 10 لافتات مكتوب عليها ممنوع النزول للشاطئ، ولكن مجموعة من الأسر نزلت إلى الشاطئ بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، مضيفا: «نزل طفل ووالدته للشاطئ.. ونزل 11 شابا لإنقاذهم وغرق الشباب جميعا».

وقال الشريف، في تصريحات لبرنامج آخر النهار، على قناة النهار، إنه اتفق مع على بناء سور حول الشاطئ خلال 16 يومًا لإحكام السيطرة على الشاطئ، وسنحاول ألا يكون السور مما يحجب رؤية البحر.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اتفقت في بيانها مع ما صرح به محافظ الإسكندرية، وأوضح البيان أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر أمس الأول، هربًا من ملاحقة الأجهزة الأمنية بالمخالفة لقرار حظر ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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شاطئ النخيل بالإسكندرية

وأضاف البيان أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا دفعة واحدة، أثناء نزولهم البحر تباعًا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذى لقى مصرعه هو الآخر، وناشدت المحافظة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، وعدم مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت جمعية 6 أكتوبر، في بيانها، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هي المسؤولة عن شاطئ النخيل، والجمعية لا تدير الشاطئ حاليا، وأن الشاطئ تم سحبه من الجمعية منذ أكثر من 5 أشهر، بموجب محضر رسمى تحرر بمعرفة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأشار البيان إلى أن الجمعية لم تخطر رسميًا حتى الآن بقرارات المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية والذى تتضمن إعادة تخصيص الشاطئ للجمعية مرة أخرى، لافتا إلى أن الشاطئ الممتد على مسافة أكثر من 1600 متر بلا أسوار والمدينة بلا بوابات، ولا يمكن التحكم في دخول الشاطئ، خاصة من رحلات اليوم الواحد.

شاطئ النخيل الذى شهد غرق ١٢ شخصاً

وأوضح أن ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام أن الشاطئ يتبع الجمعية ليس في محله وخانه التعبير، كما أن الغرقى لم يكونوا في مكان واحد بل في مكانين منفصلين وليس الطفل هو سبب غرق كل تلك الحالات أو الحواجز، بل ارتفاع أمواج البحر الشديد وتجاهل المواطنين التحذيرات ومخالفتهم التعليمات هربًا من تضييق الخناق عليهم، كما أن الإسكندرية شهدت في ذلك التوقيت غرق 4 حالات في أماكن مختلفة، مؤكدا أن غرق الكثير من الحالات يرجع لارتفاع أمواج البحر الشديد وتجاهل المواطنين للتحذيرات ومخالفتهم التعليمات هربًا من الأجهزة التنفيذية.

وقال إيهاب سعد، الشهير بـ«المالحى»، مدرب غوص، عن أسباب استمرار ارتفاع معدلات الغرق في النخيل: «من المفترض رفع حواجز الأمواج كل عام ووضع رمل تحتها وتُصب من جديد ولكن هذا مكلف جدا ويصعب تنفيذه على أرض الواقع وهناك فواصل بين الحواجز ومساحات أسفلها تبتلع المصطافين فالحواجز 90 مترا وبين الحواجز مسافات يغرق فيها السباحون خلال السحب، بالإضافة إلى وجود مساحات تحت الحواجز ممكن أي حد يُسحب منها، وقد صورتها لكن أحدا لا يبالى مع عدم وجود رقابة».