شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مخاطبًا وزير المالية: «إنت بتخاف على الفلوس أوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد، بأهمية تحويل السيارات إلى الغاز، إذ قال: «من حقنا كدولة نحافظ على حياة الناس، وأقول من فترة كذا، مش هنرخص العربيات الجديدة إلا بالغاز».

وأضاف السيسي، مخاطبًا وزير المالية، الدكتور محمد معيط: «إنت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد، المليون عربية تتحول من بنزين لغاز نظري بـ8 مليون جنيه».

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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