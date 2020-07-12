شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور لامتحان الكيمياء للثانوية العامة.. والتعليم تضبط الطالب المسؤول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورًا لأسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة.

وتداولت صفحات الغش الإجابات بعد مرور نحو ساعة من بدء اللجنة.

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الصور المتداولة للتأكد من صحتها والتوصل لمصدرها لتوقيع الإجراءات القانونية ضده وتطبيق قانون الغش عليهم.

وتمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد هوية الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان الفيزياء بمحافظة الشرقية بعد بدء لجنة الامتحان، وتمكن فريق مكافحة الغش من تحديد هوية الطالب في غضون دقائق قليلة من تصوير ونشر الأسئلة على صفحات الغش.