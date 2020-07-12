شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: حرصنا على الحفاظ على حياة المواطن المصري منذ بدء تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة جديدة من المبادرات هدفها خدمة المواطن المصري بكل مستوياته لمساعدته في دفع حياته في مرحلة ما بعد كورونا ودفع عجلة الاقتصاد المصري وخاصة الصناعية الوطنية.

وأضاف مدبولي: «أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا كنا على وعي كدولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أن يكون نهجنا نهجا مختلفا عن الكثير من الدول في تعاملها مع هذه الأزمة في موضوع الغلق التام، وكنا نعمل على محورين هما الحفاظ على حياة المواطن المصري وصحته وفي نفس الوقت حرصنا على المواطنين المصريين الذين يعملون أعمالا بسيطة، ولن توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران».

وتابع: «أنه كانت هناك دعاوى كثيرة في أنه لا بد من السير على ما سارت به دول أخرى وهو الغلق الكامل الذي ثبت بعد ذلك أنه لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا».

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، الأحد، من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

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وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزارء والمسئولين.