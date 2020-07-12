شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: منحة للحصول على درجة الماجستير من جامعة فيتنام القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وسوف تكون لغة الدراسة هى اللغة الفرنسية وذلك بالمعهد الفرانكفونى الدولى بجامعة فيتنام القومية.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم ١٥ يوليه ٢٠٢٠ ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGq54Z0N4LkpgWs7GaZinCF-cJxch9CMYp8sLckotv4-jwiQ/viewform

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي: https://bitlylink.com/PsCbj وكذلك الرابط:

https://bit.ly/RSCprogramme2020

وتأتى هذه المنحة فى إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات حيث سبقت مشاركة السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية فى ابو ظبى عام ٢٠١٥، بالإضافة إلي اختيار سيادته نائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٧.