شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يجري جولة ميدانية بمدينتي كفر الزيات وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمدينة كفر الزيات وطنطا لمتابعة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ الغربية، خلال جولته بكفر الزيات، رئيس المدينة برفع القمامة الموجودة أولاً بأول، وفض التكدسات الموجودة على الكورنيش، وتم غلق وتشميع كافيه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق حديقة على الكورنيش.

وخلال الجولة، أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب مركب بالنيل مقام به أحد الأفراح، وتم سحب 11 رخصة للمخالفة المرورية «صف ثان».

وفي مدينة طنطا، تفقد المحافظ شارع الجلاء وشارع سعيد، ووجه بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق للكافيهات في تمام الساعة العاشرة مساء، كما تفقد أعمال الرصف التي تتم في شارع الشيتي بحي ثان طنطا.

رافقه في الجولة عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

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