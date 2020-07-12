شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : نستهدف طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه رئاسة الجمهورية على توفير أماكن معيشة تليق بالمواطن المصري.
وأضاف «معيط»، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، أن الحكومة انتهت من تنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالى الحالى، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات.
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق.
بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.
وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
81,158
-
تعافي
23,876
-
وفيات
3,769
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية : نستهدف طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.