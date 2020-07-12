شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : نستهدف طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه رئاسة الجمهورية على توفير أماكن معيشة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف «معيط»، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، أن الحكومة انتهت من تنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالى الحالى، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.

Advertisements