شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، إنه سيتعهد بتلبية رغبات المواطنين، وقال: «كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله، اللى بيعيش هنا ابني وبنتي وأهلي، هعملهم أحلى حاجة، بس إيدينا في إيد بعض وساعدونا».

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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