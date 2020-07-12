شكرا لقرائتكم خبر عن يستفيد بها 500 ألف مواطن.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الإطار.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير أشار إلى أن عدد قرى التي شملتها المرحلة الاولى من مبادرة «حياة كريمة» داخل محافظة سوهاج، وصلت إلى 29 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 630 مليون جنيه، وعدد المستفيدين بلغ نحو 500 ألف مستفيد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقرير تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة في عدد من القطاعات، ففي قطاع الصرف الصحي وصل عدد المشروعات إلى 13 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ402 مليون جنيه، و8 مشروعات في قطاع مياه الشرب بتكلفة 4.8 مليون جنيه، و17 مشروعًا يتعلق بالخدمات التعليمية، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومشروع في قطاع الري (صرف مغطى)، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومشروع خدمى بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تناول التقرير عددًا من المشروعات المضافة، حيث وصل عدد المشروعات الخاصة برصف الطرق إلى 17 مشروعًا، بتكلفة 44 مليون جنيه، إلى جانب 35 مشروعًا لتدعيم الكهرباء 21.2 مليون جنيه، و7 مشروعات في مجال البنية التحتية، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، فضلاً عن مشروعين في القطاع الصحي، بتكلفة 31 مليون جنيه، ومشروعين خدميين آخريين، بتكلفة 600 ألف جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في التقرير، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء آبار ارتوازية، وتركيب واستبدال أعمدة ومحولات كهربائية، وكذا كشافات ولمبات ليد، وإقامة وتطوير عدد من مراكز الشباب بالقرى المستهدفة، فضلاً عن رصف وصيانة عدد من الطرق، سواء في مداخل القرى أو طرق الربط الخارجية.

وتضمنت المشروعات تطوير عدد من الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، واستكمال إنشاء محطات الرفع والمعالجة، وتنفيذ الشبكات، لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى، بالإضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وإعداد ورش عمل وتدريب على عدد من الحرف للحد من البطالة.

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