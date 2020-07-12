شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أي إجراء قاسي بنعمله هدفه مصلحة الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد: «عاوز أقول إننا نجحنا في الإصلاح الاقتصادي، صمدنا في نوفمبر 2016، وتحملنا الأعباء وارتفاع الأسعار، لولا نجاحنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان موقفنا هيبقى صعب جدًا في أزمة كورونا، دي أزمة بيعاني منها العالم كله».

وأضاف: «السياحة مثلا كانت بتجيب 14 مليار دولار، دول حاليا مش موجودين، أي إجراء قاسي إحنا بنعمله هدفه مصلحة الناس، وإن الدولة تقوم وتتقدم، مش هدفنا نضايق الناس وننكد عليها».

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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