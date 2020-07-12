شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع افتتاح السيسي له..كل ما تريد معرفته عن مشروع «الأسمرات 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، مشروع الأسمرات 3 والذي يأتي استكمالاً لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات واستكمالًا لمشروعات الأسمرات 1، 2.

ولكن ما هو مشروع الأسمرات 3 ؟

يضم مشروع الأسمرات 3 ما يقارب الـ7400 وحدة سكنية في 124 عمارة، تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة.

تحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

تم فرش الشقق بشكل كامل بالأثاث.

تم تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة.

يضم المشروع 4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

تبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

Advertisements

يذكر أن حى الأسمرات 1 و2 تم تسكينه بالكامل بإجمالى 11 ألف أسرة، جميعهم من المناطق العشوائية الخطرة، مثل حي منشأة ناصر، وإسطبل عنتر، ومثلث ماسبيرو، وعدة مناطق مختلفة بالعاصمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروع الأسمرات يعتبر جزءًا من برنامج ضخم وبرنامج شديد التميز بكل المقاييس، وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروع بهذا الحجم، مبينًا أنَّ مشروع تطوير جميع المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية برنامج أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان نصب أعين الحكومة من البداية، بهدف ألا يكون في مصر مناطق غير آمنة مرة أخرى.