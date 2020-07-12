شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن «مخالفات البناء»: «إحنا معندناش حاجة نداريها أو نتكسف منها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأحد، إلى تعامل الدولة المصرية مع مخالفات البناء، وقال: «الدولة فضلت تتعامل مع مخالفات البناء بالرفق وطول البال خلال 10 سنين فاتت، لكن مش هينفع نستمر كده، إحنا معندناش حاجة نداريها أو نتكسف منها، مش هنسمح بالبناء العشوائي مرة تانية».

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات، يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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