شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أي إجراء قاسٍ ليس الهدف منه التضييق أو النكد على المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، افتتاح مشروع الأسمرات 3 بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وقال السيسي، في كلمته: «أي إجراء قاسٍ الهدف منه هو مصلحة الناس، وليس الهدف أن نضايق الناس أو ننكد عليهم».

وتابع السيسي: «لن نقبل أن ننمو بشكل عشوائي أو يتم الاستيلاء على أراضي الدولة، الأمر ده مش هيحصل، لأن حجم المخاطر هائلة على الدولة المصرية، ومنحنا الناس فرصة، ولن نتردد في أن نوقف ظاهرة العشوائيات».