شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: السيسي أطلق مشروع تطوير المناطق «غير الآمنة» ودائمًا نُصب عينيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا في هذا الحجم وهو تطوير كل المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس السيسي ودائما نُصب عينيه.

وأضاف مدبولي- خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، الأحد: «إننا نتحدث اليوم عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويضمن ليس فقط بناء المسكن ولكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية، أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار الست سنوات الماضية هدفها الأساسي هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم كل الخدمات إليه.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» التي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات، يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

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وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.