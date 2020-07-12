شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحان الكيمياء والجغرافيا، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية و56 ألفًا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات لأداء المسح الحراري قبل أداء الامتحان، وذلك عن طريق الكواشف الحرارية في الثامنة صباحا، وكذلك المرور من بوابات التعقيم وتسلّم غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.

وشهد محيط اللجان تواجدًا أمنيًا لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان.

وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر.