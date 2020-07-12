شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الزيادة السكانية تحرم المواطن من الشعور بثمار التنمية المبذولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص واهتمام الوزارة بدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية.

وأوضح شعراوي، في بيان للوزارة الأحد بمناسبة اليوم العالمي للسكان 11 يوليو 2020، أنه من الضروري العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال، حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات، هي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات، وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن.

ويتابع الوزير جهود وحدة السكان للانتهاء من المنظومة واللوحة المعلوماتية الإلكترونية المحلية (Dashboard) التي سوف تعمل علي متابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني في المحافظات، ووضع إطار مؤسسي محدد وواضح لدعم الشراكة والعمل بتكاملية مع باقي الجهات المشاركة في حل هذه القضية.

وشدد شعراوي على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية، وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها، كما أوصى شعراوى باستمرار التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لانتهاء المنظومة المعلوماتية وبناء اللوحة الإلكترونية ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات وضمان جودتها ودقتها.

وقال وزير التنمية المحلية إن نجاح المشروع في محافظات (القليوبية– المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا) التي تمت العام الماضي، كانت دافعا لمد المشروع لـ5 محافظات أخرى (الجيزة– الفيوم– بني سويف– الأقصر- الجيزة) خلال العام الحالي.

وأكد شعراوي استمرار جهود وزارة التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للعب الدور المنوط بها في هذا الملف الهام، وعبر الوزير عن تقديره لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للمشروع الذي ينفذ داخل الوزارة ولكل الكوارد المحلية والمحافظين على إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية صاحبة الاختصاص الاصيل في هذا الملف والتأكيد على أن نقل الأداء على مستوى المحافظات أمر يتيح التعامل المباشر مع الظاهرة والمساهمة في حل القضية السكانية ومعالجة تأثيرها السلبي علي التنمية.

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وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة اجتماعاً تعريفياً موسعاً الأسبوع الماضي لوحدات السكان في الـ١٠ محافظات عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج (زووم ) بحضور عدد من قيادات الوزارة ووحدة السكان وصندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانية، كما شارك فى الاجتماع ما يقرب من ٣٨ مشاركاً من وحدات السكان بالمحافظات وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية من المحافظات الخمس السابقة، حيث شهد الاجتماع استعراض المحافظات لما تم تحقيقه من خطة العمل خلال الأشهر الماضية ومواجهة بعض التحديات والسلبيات التى حدثت بسبب أزمة فيروس «كوورنا».