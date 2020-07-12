رئيس الوزراء: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حي الأسمرات جزءا من برنامج شديد التميز، وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم لتطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى مناطق غير آمنة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات بحضور الرئيس السيسي، أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية، لافتًا إلى أنه تم تسكين 240 ألف أسرة من المناطق غير الآمنة، موضحا أن عدد المواطنين في هذه الأسر يصل لمليون مواطن.