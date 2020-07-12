مدبولي عن الأسمرات: مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا في هذا الحجم وهو تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس السيسي ودائما نصب عينيه.

وأضاف مدبولي - خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد - "أننا نتحدث اليوم عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويضمن ليس فقط بناء المسكن ولكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار الست سنوات الماضية هدفها الأساسي هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم كافة الخدمات إليه.​