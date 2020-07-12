رئيس الوزراء: توفير 66 مليار جنيه لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وخاصة على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من الأسمرات، اليوم الأحد، أنه تم توفير 66 مليار جنيه لتوفير تغطية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت تكلفة كبيرة على الصعيد الاقتصادي لتقليل تداعيات فيروس كورونا المستجد على معيشة المواطنين.