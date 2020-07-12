الرئيس السيسي يشهد افتتاح عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات. وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكم للقارئ الشيخ مصطفى السيد اسماعيل. وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وعدد من الوزارء والمسئولين.​

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