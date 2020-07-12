أخبار مصر | جامعة حلوان تعلن منحة للحصول على الماجستير من جامعة فيتنام القومية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وتكون لغة الدراسة الفرنسية، بالمعهد الفرانكفوني الدولي بجامعة فيتنام القومية.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم 15 يوليو 2020، ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

وتأتي هذه المنحة في إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات، حيث سبقت مشاركة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، في أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية في أبو ظبي عام 2015، بالإضافة إلى اختياره نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط عام 2017.

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي اضغط هنا، وكذلك الرابط هنا.

تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

Advertisements

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.