حوادث الأسبوع| شاطئ الموت في الإسكندرية واعترافات الفنانة المتهمة بقتل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
بالصور.. شاهد لحظة انتشال الجثة التاسعة من شاطئ الموت بالإسكندرية
ننشر أسماء ضحايا واقعة "شاطئ رأس البر" في دمياط
تعددت البيانات الرسمية.. كيف وصل المصطافون لشاطئ الموت في الإسكندرية؟
على هامش الكارثة.. القدر يستجيب لدموع أهل "محمود" ويخرج جثته (صور)
مصرع طالب جامعي غرقًا في مصيف بلطيم بكفر الشيخ
5 قرارات عاجلة لنيابة الإسكندرية في واقعة غرقى شاطئ النخيل
أرسلوا صورته عاريًا لزوجته.. قصة خطف وتعذيب رجل أعمال في الدقهلية
اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها: "وقع على زجاج مكسور وطلبتله الإسعاف"
"شنقتها وغيرت الترنج".. أسرار جريمة "طفلة بشتيل"
شاعرة تتهم صاحب دار نشر شهير بالتحرش.. ومحاميتها تكشف تفاصيل الواقعة
نفوق 36 رأس ماشية في حريق "حظيرتين" بواحة الداخلة في الوادي الجديد
إزالة ٣٧ حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط
بالصور..إلغاء فرح شعبي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ
دفنه بالمنزل.. النيابة العامة تصطحب قاتل شقيقه بالشرقية لتمثيل الجريمة
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسماك المملحة في السويس
بعد الاعتداء عليهما جنسيًّا.. ضبط المتهم بقتل طفلين في أسوان
احتفظا بالجثة 3 أيام.. تفاصيل اتهام سيدة وعشيقها بقتل زوجها في كفر الشيخ
جريمة في 3 دقائق.. اعترافات الممثلة المغمورة المتهمة بقتل زوجها في البساتين
ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد
نظر دعوى اتهام الطيار الموقوف لمحمد رمضان بتهمة الإساءة لسمعته
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