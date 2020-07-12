ضحية جديدة لـ"طيارة الموت" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
ضحية جديدة للطائرات الورقية في محافظة الجيزة، طفل في العقد الثاني من العمر فارق الحياة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء لهوه.
مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول الطفل "م.م." ١٣ سنة، جثة هامدة.
التحريات الأولية أفادت بأن الطفل المتوفى كان يلهو مع صديقه بطائرة ورقية أعلى سطح المنزل سكن الأخير بمنطقة بشتيل، واختل توازنه وسقط على الأرض.
اسرع الأهالي بنقله لأقرب مستشفى أملا في إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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