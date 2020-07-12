أخبار مصر | مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا، كشف فيه تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري يدعى "أبوسنيدة"ـ يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.

وقام "أبوسنيدة" عن طريق أذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه.

ووصف رئيس نادي الزمالك، ما حدث من الضابط القطري بأنه فاشل وعبيط لأنه أن نجح في تقليد الصوت، متسائلا: أين صورته وهو يتحدث مختتما بقوله للضابط القطري "يا أهبل بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غبائك".