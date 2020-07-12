شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فى عربة قطار بالدقهلية: تسبب فى حالة ذعر بين الركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب حريق محدود فى عربة قطار المنصورة- دمياط ، مساء السبت، أثناء وقوفه فى محطة شربين، ما تسبب فى حالة من الذعر بين الركاب ورواد المحطة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين يفيد تصاعد دخان كثيف من عربة قطار المنصورة- دمياط اثناء وقوفه بالمحطة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وتم السيطرة على الحريق بواسطة العمال وطفايات الحريق وقامت القوات بتبريد العربة وإخلاء الركاب لحين السيطرة على الوضع.

وأكدت مصادر امنية أن الحريق نتج عن وقوع زيت علي فلتر الهواء بالعربة، ما أدى إلى اشتعاله دون وقوع إصابات بشرية.

وكشفت المصادر انه تم إعادة تشغيل العربة وتسيير خط السكة الحديد بعد توقفها لمدة ساعة كما تم استكمال خط سير القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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