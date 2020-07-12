شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: البرلمان الحالي أول مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الحالي جاء في ظروف صعبة، مضيفا أنه أول مجلس يأتي بانتخاب حر مباشر، واستطاع إنجاز العديد من التشريعات.
وأوضح «أبوشقة»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «كنت أشتغل على مشروعات القوانين كالشباب والرياضة والاستثمار، وغيرها من 10 الصبح لـ2 باليل».
وأضاف رئيس حزب الوفد أن القيادة السياسية جادة في ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي.
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