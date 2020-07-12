ضربه بـ"كتر" وهرب.. ضبط لص سرق شقة شخص في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، لصًا سرق متعلقات ومبلغ مالي من شخص بعد أن أصابه بجرح قطعي داخل شقته في منطقة النزهة بمصر الجديدة.

وكان المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، تبلغ من أحد المواطنين "مصاب بجرح سطحى" مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم وحال محاولته الإستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها واستولى على هاتفه المحمول، 3 آلاف جنيه، جهاز لوحي "تابلت"، 3 ساعات يد، حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية وفر هارباً.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

Advertisements

أسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب معتز موسى، معاون المباحث، من ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق" والاستيلاء على المسروقات كرهاً عن المجنى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.