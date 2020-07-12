محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم السماح بـ20% للركاب بالوقوف داخل القطارات لحين إتمام أعداد القطارات، التي ستغطي المواطنين الذين يترددون على السكة الحديد.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الآن زيادة خطوط جديدة لمواكبة أعداد المواطنين، والركاب، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأوضح وزير النقل، أن تكلفة القطار الجديد 3 ملايين دولار، موضحًا أن الفرق سيكون بسيطًا بين أسعار القطارات ذات التهوية الديناميكية والمكيفة.
ولفت إلى أن آخر عربة نوم دخلت مصر كانت منذ 40 عامًا، وآخر عربة سكة حديد دخلت كانت منذ 5 سنوات، وكان وضع المزلاقانات سيئ لكن كل ذلك تغير الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير: القطار الجديد يتكلف 3 ملايين دولار.. وآخر عربة نوم دخلت مصر من 40 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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