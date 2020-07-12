شكرا لقرائتكم خبر عن «لا مفر من التعايش».. أستاذ طب بجامعة نيوجيرسي: لقاح «كورونا» قد يستغرق عامين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ الطب بجامعة نيوجيرسي، إن إنتاج لقاح لفيروس «كورونا» المستجد قد يستغرق عاما أو اثنين، داعية إلى التعايش لحين الوصول إلى لقاح.

وأضافت طنطاوي، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، السبت: «حتى الآن لا يوجد علاج، وكل الأدوية تصل إلى نفس النتيجة، أو لا تزال تحت التجارب، أو تسبب مضاعفات».

وقالت: «تعاملنا مع المرض نفسه، وبدأنا نشوف الملاحظات، العالم كله بقى قرية واحدة بنتشارك بالمعلومات لاحتواء المرض إلى حد ما، لكن ميقدروش 10% يمنعوا المضاعفات كلها، فبالطبع الناس بتموت».

وأكدت أن «فتح الاقتصاد العالمى ليس لتراجع أعداد الإصابات والوفيات، ولكن لتوافر الأسرّة حاليا»، مشددة على أن «الفيروس لا زال موجودا، واكتشاف لقاحه قد يستغرق من سنة إلى سنتين، لذلك لا مفر من التعايش».