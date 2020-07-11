شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يرد على زيادة أسعار القطارات في 6 أغسطس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن القطارات لم تشهد من قبل وجود درجة ثالثة مكيفة أو بتهوية دينامكية، أو في تطويرها ونظافتها، كاشفًا أن ذلك سيكون الحد الأدنى لقطارات السكة الحديد.

وأعلن الوزير، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد الجديدة بإجمالي 10 عربات، ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى مصر 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر.

وكشف وزير النقل أن قطارات الدرجة الثالثة ستعمل على خطوط الضواحي التي عليها زحام شديد، موضحا أنه تم استيراد 33 قطارا جديدا مع تحديث 200 قطار، وأشار إلى أن تلك القطارات ستدخل الخدمة يوم 6 أغسطس المقبل ضمن احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة.

وتابع الوزير: «بداية من منتصف يوليو الجاري ستتواجد القطارات الجديدة داخل محطات مصر الرئيسية، وخاصة محطة مصر في القاهرة والإسكندرية والأقصر وطنطا والمنيا وأسيوط وأسوان وبورسعيد والمنصورة».

وأوضح وزير النقل أنه مع استلام 33 قطارا جديدا في أغسطس المقبل سيتخطى عدد القطارات أكثر من 50 قطارًا، وحينها سيتم القضاء على الزحام الذي تشهده القطارات، كاشفا أن آخر قطار نوم تم دخوله الخدمة عام 1980 أي منذ نحو 40 عاما، وآخر جرار دخل الخدمة في (2007/2008)، كما أن آخر عربة سكة حديد جديدة دخلت منذ 5 أعوام.

وكشف الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال اجتماع مع رئيس الهيئة بمد قطارات الدرجة الثالثة بالتكييفات، وانحاز الرئيس إلى المواطن البسيط.

وتابع: «سيتم السماح بوقوف 20% من الركاب، حتى يتم زيادة الخطوط الجديدة، لتتواكب مع عدد الركاب من القطارات».

وعن زيادة أسعار القطارات كما يتردد في 6 أغسطس المقبل، قال الوزير: «نخلي الناس تعيد الأول»، كاشفا أن تكلفة القطار الجديد في السكة الحديد تبلغ 3 ملايين دولار، كما يتم هدر 50 مليون جنيه شهريا من «التزويغ» من تذاكر القطارات.

وشدد وزير النقل على مواجهة مافيا تذاكر السكة الحديد بكل قوة وحزم، مؤكدا أن السوق السوداء لن تعود في الحصول على تذاكر السكة الحديد.

وناشد الوزير الركاب عدم الانسياق وراء مافيا السوق السوداء للحصول على تذاكر عيد الأضحى، مؤكدا أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد، معلنا أن الحجز موجود في شباك التذاكر ومكاتب البريد وعبر الإنترنت، وأوضح أن هناك زيادة في عدد الركاب بنسبة 125% على القطارات في العيد.

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ولفت وزير النقل إلى أن شروط قبول المهندسين في السكة الحديد تتشابه مع معايير قبول الكلية الحربية، حيث تم الإعلان عن الحاجة إلى 150 مهندسًا تقدم نحو 6 آلاف مهندس، موضحا أن معهد وردان يقبل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلوم.

واستطرد الوزير أن أكثر 3 شركات عالمية تعمل في تطوير إشارات السكة الحديد والتي ساهمت في زيادة معدل الأمان في السكة الحديد، مؤكدا أن محطة مصر بالإسكندرية ستعود إلى الشكل الحضاري الذي يليق بها وكل المحطات يتم تطويرها تباعا، موضحا أن رحلة القطار من العاصمة الإدارية حتى برج العرب تستغرق ساعة ونصف.

وكشف أنه تم القبض على 27 من الباعة الجائلين وتسليهم للشرطة وتحرير محاضر ضدهم، موضحا أن شركة الخدمات المتكاملة للنظافة تتولى تنظيف قطارات السكة الحديد للحفاظ عليها.

وأكد كامل الوزير أنه يتم العمل على تطوير منظومة السكة الحديد لنقل الركاب، لكي نتجه إلى نقل البضائع والمستهدف حتى 2030، وتحقيق 250 مليار جنيه، من ضمنهم 100 مليار جنيه ديون على السكة الحديد، و150 مليار ًا قيمة مشاريع حتى 2030.