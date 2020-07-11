شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران المدني يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب ٢، للوقوف على مستجدات الأعمال به تمهيداً لافتتاحه قريبا، ليصبح عنصر جذب جديد داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

ووجه الوزيران فور وصولهما مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، بعد انتهاء زيارتهما إلى محافظة جنوب سيناء، بإجراء بعض التعديلات على القاعة التي تبلغ مساحتها ١٢٠ متر تقريباً تمهيداً لاستقبال القطع الأثرية وفتارين العرض.

ويضم المتحف نحو 100 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ العصور المصرية القديمة والاسلامية والقبطية للتعبير عن الأوجه المختلفة لعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وتضم القطع الاثرية مومياوات مزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للاله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي، وبعض قطع النسيج والسجاد من المتحف الاسلامي وغيرها.