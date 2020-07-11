شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التنمر من طفلة عمرو السولية.. عمرو محمود ياسين: «مجتمع مريض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر لاعب نادي الأهلي عمرو السولية صورة على «إنستجرام» تجمعه بابنته ليلى، 3 سنوات، ليقابل لاعب القلعة الحمراء بتعليقات مزعجة من بعض متابعيه، نالت منه ومن طفلته الصغيرة.

ونشر السيناريست عمرو محمود ياسين صورة السولية مع ابنته، وعلق: «تخيلوا بنت عمرو السولية طالعه معاه في صورة، فالردود اللي بتتقال له من نوعية بنتك (...) وبنتك (...) إلخ إلخ».

أضاف: «بنت عمرو السولية عمرها 3 سنوات ونصف! إيه يا جماعة المجتمع المريض اللي إحنا فيه ده، ايه المصيبة اللي إحنا فيها دي! لازم الدولة تتحرك وتجيب الناس دي والله، لازم ننضف».