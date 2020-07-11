شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الثروة العقارية: قانون التصالح مع مخالفات المباني لا يشمل هذه الحالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء، لا يشمل المباني غير الآمنة إنشائيًا، والمباني البعيدة عن خط التنظيم، أو حالات البناء على أراضي الدولة، أو البناء بارتفاع يتعارض مع الطيران المدني، خاصة أن الطيران المدني يمنع البناء بالقرب من المطارات بمسافة تصل لـ5 كيلو متر، وفي هذه الحالات سيمنع التصالح، وستتم الإزالة الفورية.

وتابع «جمعة»، خلال حواره مع الدكتور إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن أي شخص يضع يده على أراضي الدولة ستقوم الدولة بقطع يده على الفور، لأن هذه الأراضي ملك الشعب، والدولة لن تسمح بسرقة أموال الشعب.

ولفت إلى أن هناك حرم للنيل أو البحر يمنع البناء عليه، كما أنه لا يجوز البناء خارج الأحوزة العمرانية، مشددًا على ضرورة عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

وأشار إلى أن إجراء تعديلات على قانون مخالفات البناء بعد صدوره بـ6 أشهر، يدل على وجود ثغرة في القانون، نتيجة عدم حصوله على حقه في الدراسة، ولذلك قامت لجنة الإسكان مؤخرًا بإجراء تعديلات على هذا القانون بهدف التيسير على المواطنين، ومن ضمن هذه التعديلات مد فترة التقدم للتصالح لـ6 شهور، وإعطاء الحق لرئيس الوزراء بتمديد فترة التقدم للتصالح مرة أخرى.

ولفت إلى أن قانون التصالح اشتراط للتصالح طلاء الواجهات، ولكنه استبعد هذا الشرط في القرى، وهذه الأمر حدث في التعديلات الأخيرة.