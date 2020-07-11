شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يتفقد مركبًا سياحيًا في شرم الشيخ.. ويلتقي مجموعة من السائحين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عصر السبت، أحد المراكب السياحية في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، خاصة مع استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارا من أول يوليو الجاري في 3 محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي.

وتفقد الوزير كامل للمركب السياحى والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدي التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، بالإضافة إلى التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب والسلم والممرات ودورات المياه.

وخلال الجولة، حرص عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن المركب على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه.

من جهته، قام الوزير بالاطمئنان منهم على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أشاد السائحون بالضوابط والاشتراطات المقررة من الوزارة، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية حيث قضوا وقتا رائعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم إلى بلادهم، وسيدعون أصدقائهم وزملائهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.

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