شكرا لقرائتكم خبر عن «ماراثون الشيوخ»: «هلال» و«بكرى» أبرز المتقدمين للترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وكان من أوائل المتقدمين عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والذى تقدم بأوراق ترشحه على المقعد الفردى بمحافظة الجيزة، كما تقدم محمود بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بأوراق ترشحه على مقعد قائمة مستقبل وطن التوافقية بمحكمة جنوب القاهرة.

فى السياق نفسه، لم يعلن حزب مستقبل وطن عن القائمة الخاصة بمرشحيه حتى الآن، والتى من المفترض أن تضم 45 مرشحًا على مستوى الجمهورية، وهى القائمة التى يشاركه فيها 15 حزبًا سياسيًا فى التحالف الانتخابى، الذى شكّله «مستقبل وطن» قبل الإعلان الرسمى عن موعد الانتخابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أبرز أسماء القائمة الوطنية من حزب الشعب الجمهورى: رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس الحزب، والذى يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد، ممثلًا لمحافظة بنى سويف، ومحمد عمارة، عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل محافظة الجيزة، وحسانين أحمد توفيق، ممثلًا لمحافظة المنيا فى قائمة الصعيد، ومحمد فهمى محمد أحمد صالح، ممثلًا لمحافظة أسيوط، وأحمد عبدالماجد الأحمر، ممثلًا لمحافظة قنا، وإيهاب وهبة لبيب وريهام مجدى محمد عفيفى وسامية أنسى حبيب فهمى، وفى شرق الدلتا تم الدفع بفيبى فوزى جرجس فلمون، وباهر محمد أمين غازى بقائمة القاهرة ووسط الدلتا.

وعلى مقاعد الفردى، قرر الحزب الدفع بـ7 مرشحين، هم فؤاد سعد القاضى فى دائرة مصر الجديدة، وأبوسريع عفيفى، فى دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فهيم إبراهيم منصور فى دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوى فى الغربية، ومحمد الرشيدى فى دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، وعبد الراضى علوان فى قوص، ومحمد سعيد حسب النبى طه فى الغردقة.

وتقدم للترشح أعضاء بالحزب عن محافظة الجيزة على المقعد الفردى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهم: عادل ناصر، رمز القلم، وعصام هلال عفيفى، رمز المسدس، وأحمد قطب رمز السلم، وعمر زايد رمز الكتاب، وأحمد دياب رمز قناة السويس، وعمرو عكاشة رمز سنبلة القمح، ومحيى حافظ رمز الأباجورة، وعمرو القماطى رمز «ريموت كنترول».

وعلمت «المصرى اليوم» أن أبرز أسماء حزب «مستقبل وطن» فى القائمة الوطنية: رئيس الحزب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، وفريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ومحمد عزمى، أمين شباب حزب الحركة الوطنية.

وأكدت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب يستهدف الدفع بأكثر من 50 مرشحًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، لافتة إلى التنسيق مع جميع القوى السياسية الوطنية فى هذه الانتخابات سواء فى الفردى أو القائمة.

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وأضافت أن الحزب، رغم مشاركته فى انتخابات «الشيوخ»، فإنه يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية، ويُعد كوادره ويؤهلهم لخوض هذه المنافسة فى كل المحافظات.