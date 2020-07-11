شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر تقف على أرض صلبة بفضل إنجازات السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بالاهتمام بالمشروعات الجديدة الخاصة بتحقيق اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، لافتًا إلى أن الرئيس يهتم بملف البترول بشكل كبير جدًا، وهذا انعكس على اكتشاف العديد من حقول الغاز في العديد من المناطق المختلفة، ومن أبرز هذه الاكتشافات حقل ظهر العملاق.

وتابع «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يهتم بقطاع البترول بهدف تقليل استيراد المواد البترولية من الخارج، بالإضافة لإمكانية تصدير الفائض في المستقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في تنفيذ أي مشروع قد يضيف لمصر والمصريين، ويهتم بكل ما يفيد المواطن المصري من صحة وتعليم ومشروعات تنموية، تسمح لمجموعة كبيرة للمصريين بالعيش حياة كريمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، اهتم بالأمن بصورة كبيرة من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا انعكس على خروج المصريين في الشارع في أي وقت، مما أدى لوقوف مصر على أرض صلبة في كافة المجالات.

وأضاف أن مصر فتحت مجالات العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل ارتداء الكمامة والبعد الآمن عن الاشخاص، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.