نشرة الحوادث المسائية.. قاصر تقتل طفلة واتهام صاحب دار نشر شهير بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

254 مرشحًا على مقاعد "الشيوخ" في اليوم الأول

أغلقت لجان المتابعة لتلقى طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة مساء اليوم السبت، بعد انتهاء أول أيام التقدم بأوراق الترشح.

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القبض على صاحب دار نشر شهير للتحقيق فى بلاغ تحرش

ألقت أجهزة الأمن القبض على "م. ه"، صاحب دار نشر للتحقيق فى بعض البلاغات المقدمة ضده واتهامه بالتحرش بفتيات، وتحرير محضر له بقسم شرطة عابدين فى القاهرة.

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"شنقتها وغيرت الترنج".. أسرار جريمة "طفلة بشتيل"

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في اتهام طالبة بشنق طفلة لم تتعد الأربع سنوات بمنطقة بشتيل، مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

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النقض تؤيد السجن 20 سنة لمتهم في قضية "أحداث الاتحادية"

رفضت محكمة النقض طعن محمود مكاوي عفيفي على الحكم الصادر بحقه بالسجن 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية.

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"الوطنية للانتخابات": تحديث بعض مراكز الاقتراع لتكون أقرب لمحل إقامة الناخبين

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه جرى تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل إقامتهl تسهيلا على الناخبين.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.7 مليار

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، 3 مليار و690 مليون جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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12 سبتمبر.. الحكم على بديع و46 آخرين في "أحداث قسم العرب"

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013، لجلسة 12 سبتمبر؛ للنطق بالحكم.

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قاصر قتلت "طفلة بشتيل" شنقًا

طفلة لم تتعدّ الـ13 ربيعا تحولت في لمح من البصر إلى متهمة في جريمة قتل بشعة أثارت رعب أهالي منطقة بشتيل بمركز أوسيم شمال الجيزة.

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اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

كشفت اعترافات الممثلة المغمورة عبير بيبرس أمام نيابة البساتين، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

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