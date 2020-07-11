محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أغلقت لجان المتابعة لتلقى طلبات الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة مساء اليوم السبت، بعد انتهاء أول أيام التقدم بأوراق الترشح.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن لجان المتابعة المشكلة بالمحاكم الابتدائية شهدت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، توافد راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لتقديم المستندات المطلوبة حيث بلغ من تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي والقائمة 254 مرشحا حتى الآن من المستقلين والأحزاب وقوائم حزبية.
وأوضح "المستشار لاشين إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أن أول يوم التقدم بأوراق الترشح جرى في سهولة ويسر في كافة المحاكم، نظرا للقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذه العملية والتي تعمل بموجبها لجان المتابعة بالمحاكم وكذلك اختيار المرشحين للرموز الانتخابية.
وأشار "رئيس الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة شكلت لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك لتذليل أي معوقات في الحال بأي محكمة، والتواصل اللحظي مع رؤساء اللجان لتأكد من حسن سير عملية تقديم أوراق الترشح.
واطمأنت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدى التزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للانتخابات": 254 مرشحًا لانتخابات "الشيوخ" تقدموا بأوراقهم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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