وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية لآليات مكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نظمت وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، دورة تدريبية تحت عنوان "آليات مكافحة الفساد في القانون المصري واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته".

وذكرت وزارة العدل في بيان لها اليوم السبت، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الذي يوافق 11 يوليو من كل سنة.

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وعقدت الدورة بنظام التدريب عن بعد، وافتتحها المستشار عمر مروان وزير العدل بكلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذى تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال.وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.

وتناولت كلمة وزير العدل اهتمام مصر بالتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في مجال مكافحة الفساد وانضمامها إلى الاتفاقيات ذات الصله؛ كي تحقق الدول أكبر استفادة من ثرواتها ومواردها، وتنعم شعوبها بالتقدم والرخاء المنشود.

وأتمت الوزارة بيانها: "من المعلوم أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".