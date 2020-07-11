مصر | وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية لآليات مكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية لآليات مكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، دورة تدريبية تحت عنوان "آليات مكافحة الفساد في القانون المصري واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته"، ويأتي تنظيم هذه الدورة تزامنا مع الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الذى يوافق يوم 117 من كل سنة.

وعقدت الدورة بنظام التدريب عن بعد، وافتتحها المستشار عمر مروان وزير العدل بكلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذى تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم

وتناولت كلمة الوزير اهتمام مصر بالتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في مجال مكافحة الفساد وانضمامها إلى الاتفاقيات ذات الصله؛ كي تحقق الدول أكبر استفادة من ثرواتها ومواردها، وتنعم شعوبها بالتقدم والرخاء المنشود.

ومن المعلوم أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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اتفقت وزارة العدل، مع وزارة الاتصالات، على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

وكما تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/7/2020، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.

