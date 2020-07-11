مصر | خدوا البنت وشنقوها.. الخليج 365 تكشف تفاصيل مأساوية في واقعة طفلة أوسيم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خدوا البنت وشنقوها.. الخليج 365 تكشف تفاصيل مأساوية في واقعة طفلة أوسيم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشهد مرعب وصادم، هز قلوب أهالي منطقة "أوسيم" بمحافظة الجيزة، عندما وجدوا طفلة عمرها أربعة أعوام معلقة بحبل من رقبتها، في صندوق "موتور" أحد العقارات، لتتكشف فيما بعد تفاصيل مأساوية أغرب من الخيال، فالمتهمة طفلة أيضا، والجريمة تمت في وضح النهار، والخدعة لاستدراج الضحية البريئة بسيطة وسهلة، بعض المرح واللعب وعدتها بهم القاتلة الصغيرة، والتي تدعى "حنين"، 13 عامان وتعيش مع عمتها بعد انفصال والديها، في الشارع المقابل للشارع الذي تقطن به أسرة الضحية.

بحثا خلف الكواليس، وسعيا وراء كشف تفاصيل الحقيقة، وخيوط الجريمة، انتقلت محررة الخليج 365 إلى مكان وقوع الجريمة، وتحدثت مع شهود العيان وذوي الضحية، الذين رووا بدموعهم قبل لسانهم ما حدث لملاكهم الصغير.

تفاصيل اليوم المشؤوم

"خدوا البت وشنقوها، ده يرضي مين ده!! أي حد عنده ضنا يرضى يتعمل فيه كده"، بهذه الكلمات القاسية يبدأ "روبي مكرونة" حديثه إلى الخليج 365، ليروي تفاصيل مشاهد مأساوية وقاسية عاشتها ابنة شقيقته التي تبلغ من العمر أربعة أعوام فقط، مشددا في نفس الوقت على أن "المباحث قامت بواجبها".

ويتذكر "مكرونة" ما حدث في هذا اليوم المشؤوم، ويروي تفاصيله، ويقول: "البنت (حنين) استدرجت الطفلة "هايدي"، وكان هناك شخصا آخر ينتظرها، مشددًا على أن هذه الواقعة ارتكبها شخصان، وليس شخصا واحدا، مشددًا: "لأن البنت مش هتقدر تعمل كده، تربط وتعلق في القفص، وحالة بشعة زي كده، الطفلة دي منعرفهاش قبل كده".

مشاهد صعبة تطارد الذاكرة

يحاول استجماع التفاصيل مرة أخرى، بينما يطارد ذاكرته مشهد ابنة شقيقته مشنوقة بـ"سلك الموتور" ويقول: "الأم كانت مع ابنتها وذاهبة لشراء الخبز، والتقطتها الطفلة المتهمة حنين، فأخذت الطفلة وذهبت بها إلى "الحوش" وكان فيه حد مستنيها"، مضيفا بتأثر: "يربط ويشنق!! يرضي مين ده!! ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

صدمة سماع الخبر

ويستعيد خال الضحية، صدمته وقت سماع الخبر قائلا: "كنت قاعد في الشارع والناس جات قالتلي الحق بنت أختك مشنوقة.. يرضي مين ده!!"، لافتا إلى أن سيدة من سكان العقار الذي تمت به الجريمة نازلة من شقتها، فوجدت طفلة صغيرة معلقة بمشنقة، فصرخت واستغاثت بالناس، وواحد قالها دي بنت أخت روبي مكرونة".

يغالب الرجل الأربعيني مشاعره المحروقة على ابنة شقيقته ويقول: "أطلب حق البنت.. دي لو بنت واحد مسؤول هيجيبوا حقها.. شوية يقولوا ده تار وأنتوا مش مقصودين.. وشوية يقولوا متخلفة عقليا".

وتقاطعه الأم صارخة: "أطلب الإعدام للمتهمة (حنين).. حتى لو طفلة"، ليضيف خالها وهو يحبس دموعه: "لما بنت تفكر بالطريقة دي.. دي مش عبيطة.. دي مش عبيطة خالص يا أفندم".

بيان مهم من الأمن العام

وفي وقت سابق، كشف قطاع الأمن العام، أن المتهمة مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها، كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.

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مصادر تكشف التفاصيل

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.

وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الطفلة يتراوح عمرها 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.

استدراج الطفلة الضحية

وأكدت تحقيقات النيابة ما قالته المصادر، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفة إلى داخل العقار، وقامت بشنق الطفلة "هايدي".

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء دخول مالك العقار لسكنه اكتشف الجريمة، وأن الطفلة معلقه بكابل كهربائي بالحديد الخاص بموتور الماء، فاستغاث بالجيران على الفور، وحضرت والدتها وأكدت أنها تركتها على ناصية الشارع في ذهابها لمسكنها ولكنها اختفت منذ تلك اللحظة.

وأفادت التحقيقات، أن الطفلة ووالدتها تقيمان بمنزل عائلتها، نتيجة لانفصال الأم عن الزوج في وقت سابق.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة معلقة بحبل بسقف المنزل، فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال اهليتها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة مشنوقة بمدخل عقار بمنطقة أوسيم، في ظروف غامضة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة مشنوقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة مخنوقة بحبل ومعلقة في سقف مدخل العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.