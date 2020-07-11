مصر | توافد طلاب كليات الحقوق لاستلام ملف مندوب مساعد بمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توافد طلاب كليات الحقوق لاستلام ملف مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عدد من طلاب كليات الحقوق والشرطة، اليوم، على مقر مجلس الدولة فى اليوم الأول لسحب ملفات التقديم للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد مجلس دولة.

وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1.ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد

٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات

٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة

٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة

٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:

١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع الاطلاع على الأصل

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٢- صورة ضوئية من المؤهل الدراسى

٣- إيصال سداد مبلغ 500 جنيه إلكترونيا ( فيزا_ كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام

٤- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020

٥- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

٦- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك

٧- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة

٨- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.

هنأ المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع مسشتاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسة حلول ذكري ثورة 30 يونيو.

و أصدرت الهيئة، اليوم الأثنين، بيان صحفي، جاء فية، تلك الثورة التي جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم، بمختلف طوائفه والذي انتفض علي قلب رجل واحد من أجل الحفاظ علي أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعا بعزة وكرامة.

وأكد "المنشاوي"، في بيانه علي أن حلول موعد تلك الثورة الشعبية المجيدة يعد أعظم فرصة للتذكر جميعا قدامه شهداء مصر الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا ملاحم متتالية قدموا فيها أرواحهم فداء هذا الوطن في حرية المقدسة علي الإرهاب ليخلدوا ذكراهم بحروف من نور في أنبل صفحات التاريخ.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسميبإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.