مصر | انفراد| الخليج 365 داخل منزل الطفلة المشنوقة بأوسيم.. ووالدتها تروي اللحظات الأخيرة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفراد| الخليج 365 داخل منزل الطفلة المشنوقة بأوسيم.. ووالدتها تروي اللحظات الأخيرة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفاصيل اللحظات الأخيرة
بصوت مبحوح جرحه الألم، وملابس سوداء تعبر عن حزنها، جلست السيدة "هند حسن"، والدة الضحية"، لتروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها إلى "الخليج 365"، تقول: "نزلنا نجيب فطار، الساعة عشرة وربع، قالتلي عايزه أشرب عصير يا ماما.. جبتلها عصير.. وهي كانت ماشية ورايا عشان نجيب من الفرن عيش، وروحت أجيب العيش وببص عليها ملقتهاش.. قعدت أقول يا هايدي يا هايدي.. ملقتهاش.. لقيت عيل بيقول يا خالتي بنتك في البيت مخنوقة بخيط".
تصرخ الأم المكلومة بكل ألم وتضيف: "كل ده مكملش ربع ساعة.. تتخطف إزاي من جنبي!! مش عارفة"، مضيفة: "عمالة أقول يا ناس أنجدوني.. أنا معرفش الطفلة (حنين).. تخطف بنتي وتعمل كدة!! إزاي تخنق بنتي كدة!! كنت رايحة أجيب طعمية وعيش وعصير ليها، ببص ملقتهاش.. مكملتش ربع ساعة".
رسالة إلى القاتلة الصغيرة
بقلب يعتصره الألم، وصوت يصرخ من الوجع، وجهت الأم رسالة إلى القاتلة الصغيرة، وتقول: "أنا عايز اسألها (حنين) وأقولها.. هما بيقولوا قتل خطأ.. طيب كان مين المقصود!!"، نافية ما تردد عن أن المتهمة أغرت ابنتها واستدرجتها من خلال "كيس عصير"، مشددة أنها هي من اشترت لابنتها العصير وليس المتهمة.
وتضيف الأم صارخة: "أطلب الإعدام للمتهمة.. حتى لو طفلة"، مشيرة إلى أنها لديها ثلاثة أطفال آخرين، يعيشون مع والدهم، وهم أكبر من هذه الطفلة.
بيان مهم من الأمن العام
وفي وقت سابق، كشف قطاع الأمن العام، أن المتهمة مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها، كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.
مصادر تكشف التفاصيل
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.
وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الطفلة يتراوح عمرها 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.
استدراج الطفلة الضحية
وأكدت تحقيقات النيابة ما قالته المصادر، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.
وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفة إلى داخل العقار، وقامت بشنق الطفلة "هايدي".
وأضافت التحقيقات، أنه أثناء دخول مالك العقار لسكنه اكتشف الجريمة، وأن الطفلة معلقه بكابل كهربائي بالحديد الخاص بموتور الماء، فاستغاث بالجيران على الفور، وحضرت والدتها وأكدت أنها تركتها على ناصية الشارع في ذهابها لمسكنها ولكنها اختفت منذ تلك اللحظة.
وأفادت التحقيقات، أن الطفلة ووالدتها تقيمان بمنزل عائلتها، نتيجة لانفصال الأم عن الزوج في وقت سابق.
وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة معلقة بحبل بسقف المنزل، فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال اهليتها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة مشنوقة بمدخل عقار بمنطقة أوسيم، في ظروف غامضة.
كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة مشنوقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة مخنوقة بحبل ومعلقة في سقف مدخل العقار.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.