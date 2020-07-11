مصر | انفراد| الخليج 365 داخل منزل الطفلة المشنوقة بأوسيم.. ووالدتها تروي اللحظات الأخيرة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفراد| الخليج 365 داخل منزل الطفلة المشنوقة بأوسيم.. ووالدتها تروي اللحظات الأخيرة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتزت منطقة "أوسيم" بجريمة صادمة تمثلت فى شنق طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات على يد طفلة عمرها 13 عاما، تدعى حنين، تعيش في الشارع المقابل للضحية، ولذلك انتقلت محررة الخليج 365 إلى منزل الضحية لتسمع من أهلها ماذا حدث في هذا اليوم المشؤوم؟

تفاصيل اللحظات الأخيرة

بصوت مبحوح جرحه الألم، وملابس سوداء تعبر عن حزنها، جلست السيدة "هند حسن"، والدة الضحية"، لتروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها إلى "الخليج 365"، تقول: "نزلنا نجيب فطار، الساعة عشرة وربع، قالتلي عايزه أشرب عصير يا ماما.. جبتلها عصير.. وهي كانت ماشية ورايا عشان نجيب من الفرن عيش، وروحت أجيب العيش وببص عليها ملقتهاش.. قعدت أقول يا هايدي يا هايدي.. ملقتهاش.. لقيت عيل بيقول يا خالتي بنتك في البيت مخنوقة بخيط".

تصرخ الأم المكلومة بكل ألم وتضيف: "كل ده مكملش ربع ساعة.. تتخطف إزاي من جنبي!! مش عارفة"، مضيفة: "عمالة أقول يا ناس أنجدوني.. أنا معرفش الطفلة (حنين).. تخطف بنتي وتعمل كدة!! إزاي تخنق بنتي كدة!! كنت رايحة أجيب طعمية وعيش وعصير ليها، ببص ملقتهاش.. مكملتش ربع ساعة".

رسالة إلى القاتلة الصغيرة

بقلب يعتصره الألم، وصوت يصرخ من الوجع، وجهت الأم رسالة إلى القاتلة الصغيرة، وتقول: "أنا عايز اسألها (حنين) وأقولها.. هما بيقولوا قتل خطأ.. طيب كان مين المقصود!!"، نافية ما تردد عن أن المتهمة أغرت ابنتها واستدرجتها من خلال "كيس عصير"، مشددة أنها هي من اشترت لابنتها العصير وليس المتهمة.

وتضيف الأم صارخة: "أطلب الإعدام للمتهمة.. حتى لو طفلة"، مشيرة إلى أنها لديها ثلاثة أطفال آخرين، يعيشون مع والدهم، وهم أكبر من هذه الطفلة.

بيان مهم من الأمن العام

وفي وقت سابق، كشف قطاع الأمن العام، أن المتهمة مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها، كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.

مصادر تكشف التفاصيل