أخبار مصر | وزيرا السياحة والطيران يتفقدان متحف مطار القاهرة تمهيدا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا السياحة والطيران يتفقدان متحف مطار القاهرة تمهيدا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، متحف مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم ٢.

جاء ذلك خلال وصولهما مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، بعد انتهاء زيارتهما إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ليصبح عنصر جذب جديد بالمطار للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

ووجه الوزيران بإجراء بعض التعديلات على القاعة التي تبلغ مساحتها ١٢٠ متر تقريبًا تمهيدًا لاستقبال القطع الأثرية وفتارين العرض.

ويضم المتحف حوالي ١٠٠ قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية لتعكس المراحل المختلفة للحضارة المصرية منذ العصور المصرية القديمة والإسلامية والقبطية للتعبير عن عظمة تنوع الحضارة المصرية العريقة.

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وتضم القطع الأثرية مومياوات مزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للاله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي، وبعض قطع النسيج والسجاد من المتحف الإسلامي وغيرها.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد صرح سابقًا، بأن مصر سوف تشهد 9 افتتاحات أثرية متميزة خلال فترة الـ 60 يوما القادمة، وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار.

وقد جاءت تصريح العناني على هامش المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد مساء الأحد 14 يونيو 2020، في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف العناني أن الافتتاحات هي، قصر البارون إمبان في مصر الجديدة -وقد تم افتتاحه بالفعل، وكان الافتتاح رئاسيًا-، ومتحف شرم الشيخ والذي سيكون افتتاحه جزئيًا، متحف كفر الشيخ، ومتحف الحضارة المصرية في الفسطاط، ومتحف المركبات الملكية في بولاق، وميدان التحرير، وموكب المومياوات الملكية، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف المطار، وهو الذي تم تفقده اليوم.

وأشار العناني إلى أن تلك المشروعات بعد افتتاحها سوف تمثل إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري، فكل افتتاح جديد هو إثراء للخريطة السياحية المصرية.