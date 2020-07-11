أخبار مصر | سائحون لوزير السياحة: سننقل ما شهدناه بمصر إلى بلادنا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سائحون لوزير السياحة: سننقل ما شهدناه بمصر إلى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن أحد المراكب السياحية بالضوابط والاشتراطات المقررة من وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتفقد الإجراءات الوقائية بأحد المراكب السياحية بشرم الشيخ على هامش زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء.

وحرص السائحون على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه، وقام العناني بالاطمئنان منهم على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

ولفت السائحون إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية حيث قضوا وقتا رائعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم الي بلادهم، وسيدعون أصدقائهم وزملائهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.

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استقبلت اليوم الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحًا.

وذلك في إطار استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري، الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا وعلى متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقد قامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.

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أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية علي طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف (طريق السلام –طريق المطار- خليج نعمة والسوق القديم).

وذلك تمهيداً للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفى ضوء الحملة الدعائية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للإعلان عن قرب افتتاحه.