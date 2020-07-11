أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمركب سياحي بشرم

حيث قام عصر اليوم السبت بتفقد أحد المراكب السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ، في إطار متابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، خاصة مع استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارا من أول يوليو الجاري في ثلاثة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي.

وقام الوزير بتفقد كامل للمركب السياحى والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدي التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، بالاآضافة الي التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب و السلم والممرات، ودورات المياه.

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قبل مغادرتهم مصر، حرص مجموعة من السائحين مشاركة شعورهم بالسعادة لوجودهم في مصر، واستمتاعهم بالشواطئ الرملية الخلابة والشمس الدافئة.

وبثت وزارة السياحة والآثار فيديو يسجل رسائلهم التي عبروا فيها عن سعادتهم تلك.

يذكر أن طائرتين غادرت اليوم الجمعة من مطار شرم الشيخ إلى دولة أوكرانيا على متنهما 165 سائحا، وذلك بعد انتهاء رحلاتهم السياحية التي استمتعوا خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون وقوع أية إصابة طوال فترة إقامتهم بمصر.

وتستمر الرحلات السياحية الخارجية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في العودة الي بلادها بعد انتهاء مدة هذه الرحلات بمصر.

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استقبلت الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحًا.

وذلك في إطار استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري.

الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا و على متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقد قامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.